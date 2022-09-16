Завод «Ювелиры Урала» экс-депутата Язева продали за 165 млн рублей

Ювелирный завод находится в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 197 Фото: Артем КИЛЬКИН

Завод ОАО «Ювелиры Урал», который принадлежит обанкротившемуся бывшему депутату Госдумы Валерию Язеву, продали за 165 миллионов рублей. Это следует из данных «Федресурса».

Завод находится в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 197. Предприятие купила индивидуальный предприниматель Наталья Лаврентьева. При этом лот пытались продать за 273,6 миллиона рублей.

В состав лота входит два помещения площадью 4,8 тысячи и 8 тысяч квадратных метров. Также на территории завода есть здание компрессорной площадью 205,5 «квадратов», две трансформаторные подстанции 105,2 и 48,9 квадратных метров.

«Ювелиры Урала» попали под банкротство три года назад. После этого актив пытался реализовать банк «Интеза», но его никто не приобрел.