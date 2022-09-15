В Нижнем Тагиле открытие роддома на базе больницы № 1 отложили на 2023 год

Родильный дом был закрыт на ремонт весной 2019 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижнем Тагиле открытие родильного дома на базе городской больницы № 1 отложили на 2023 год. Планируется, что его торжественно запустят после капитального ремонта второго этажа и благоустройства территории.

- Родильный дом был закрыт на ремонт весной 2019 года. С подрядчиком был заключен контракт на сумму в 110 миллионов рублей. Он был рассчитан до ноября 2020 года. Однако ремонтные работы не были завершены в положенные сроки из-за недостатка средств, - рассказали в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

Напомним, в июне в роддоме ГКБ №40 Екатеринбурга открылся филиал ЗАГСа. В нем молодые родители могут получить свидетельство о рождении ребенка. Эта процедура ничем не отличается от той, что проводится обычно в отделении ЗАГСа: маме необходимо предоставить паспорт, свидетельство о заключении брака и медицинское свидетельство о рождении ребенка, которое выдается в больнице.