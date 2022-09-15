Екатеринуржец во время ссоры ударил ножом родного брата

Словесная перепалка быстро переросла в потасовку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 31-летний местный житель во время ссоры ударил ножом родного брата. Инцидент произошел 14 сентября в общежитии на улице Таганской. Родственники распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку.

- В ходе ссоры старший из них достал нож и ударил младшего в область туловища. 28-летнего потерпевшего с проникающим ранением брюшной полости и обильной кровопотерей доставили в ЦГКБ № 23, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Медики обратились в полицию, оперативники задержали подозреваемого по адресу проживания: задержанный ранее был судим за кражу, грабеж и хранение наркотиков. Мужчина дал признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 10 лет лишения свободы, - добавили в полиции.