Казаки Екатеринбурга заявили, что не готовы патрулировать улицы в поисках вандалов

Глава Екатеринбурга предложил бороться с вандалами с помощью нагаек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В казачьем сообществе Екатеринбурга заявили, что не готовы патрулировать улицы города, чтобы защититься от вандалов. Такое предложение мэр уральской столицы Алексей Орлов озвучил еще в мае этого года.

- Что нам мешает тех же казаков привлекать? Есть федеральный закон о казачестве. Ну, нагайкой пару раз по заднице – воспитательный элемент будет хороший. Это не дорого и эффективно. Мы почему-то об этом не думаем, - говорил градоначальник на совете неравнодушных.

Сначала казаки подобную инициативу поддержали и заявили, что им по силам взять на себя обязанности общественного контроля. Однако накануне атаман Уральского казачьего войска Олег Сененко отметил, что казаки не наделены правами, как например, у полиции.

- Мы не имеем функционала полиции, и мы не наделены такими качествами. Ходить с полицией и ее охранять – это будет смешно. Мы не имеем права задерживать. У нас законодательная база не готова, - заявил он во время круглого стола.