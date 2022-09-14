У жителей поселка под Нижним Тагилом из-под крана течет вода с перьями птиц

Вода в поселке плохого качества Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители поселка Большая Лая под Нижним Тагилом пожаловались на качество воды, которая течет из-под водопроводного крана вместе с перьями птиц. Об этом пишет информационное агентство TagilCity.ru.

После того, как издание направило запрос в Природоохранную прокуратуру, специалисты прокуратуры Пригородного района подключились к ситуации и организовали проверку.

Местные жители рассказывают, что причиной загрязнения воды в том, что на водонапорной башне разрушилась кровля, после чего туда попали мертвые птицы.