Екатеринбуржец выиграл 600 тысяч благодаря особой тактике

Фото: пресс-служба Столото

Екатеринбуржец выиграл Игорь Филиппов выиграл в лотерею 600 тысяч рублей.

Мужчина участвовал в 1324-м тираже государственной лотереи «Русское лото» и выиграл атомобиль. Однако приз решил забрать деньгами и потратил их на ремонт квартиры и машины.

- Когда пришло СМС-оповещение о победе, подумал, что выиграл опять сто рублей. Зашел в личный кабинет и был ошарашен! Я был скептиком до этого момента, хотя в глубине души все равно верил в победу, иначе бы не покупал билеты, - смеется мужчина.

Игорь играет в лотерею уже много лет и всегда использует особую тактику: не выбирает первые и последние высвечивающиеся на экране билеты.

До пенсии Игорь работал в государственных органах, а теперь все свободное время посвящает супруге и детям.