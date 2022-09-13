В детском саду Екатеринбурга воспитанников кормили просроченными продуктами

Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал заведующую на три тысячи рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге воспитанников детского сада № 212 кормили просроченными продуктами. Дошкольным учреждением заинтересовались сотрудники прокуратуры и провели проверку.
- Выявлены нарушения при организации питания детей, вскрыты факты приема продукции с признаками недоброкачественности (гнили), также не соблюдены условия хранения продуктов: нахождение посторонних предметов, личных вещей персонала, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Кроме того выяснилось, что в приготовлении использовалась посуда без маркировки. Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал заведующую на три тысячи рублей, также к дисциплинарной ответственности привлечен кладовщик.
- После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения устранены. В частности, исключено использование не промаркированной посуды, усилен контроль за условиями хранения и принимаемой продукции, - добавили в ведомстве.