В детском саду Екатеринбурга воспитанников кормили просроченными продуктами

Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал заведующую на три тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге воспитанников детского сада № 212 кормили просроченными продуктами. Дошкольным учреждением заинтересовались сотрудники прокуратуры и провели проверку.

- Выявлены нарушения при организации питания детей, вскрыты факты приема продукции с признаками недоброкачественности (гнили), также не соблюдены условия хранения продуктов: нахождение посторонних предметов, личных вещей персонала, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того выяснилось, что в приготовлении использовалась посуда без маркировки. Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал заведующую на три тысячи рублей, также к дисциплинарной ответственности привлечен кладовщик.

- После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения устранены. В частности, исключено использование не промаркированной посуды, усилен контроль за условиями хранения и принимаемой продукции, - добавили в ведомстве.