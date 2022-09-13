Участник конкурса старший лейтенант отдела полиции № 1 Кировского района Илья Перминов Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские Екатеринбурга принимают участие в конкурсе «Народный участковый - 2022». Победителя выберут по итогам голосования.

- Это мероприятие проводится уже в восьмой раз. По всей стране граждане выбирают путем электронного голосования самых достойных представителей службы участковых, которые примут участие в последующих этапах этого конкурса, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В первом этапе уральскую столицу представляют 13 участников. Информацию о каждом из них, их профессиональном опыте и достижениях можно посмотреть на сайте Главного управления МВД Свердловской области. Там же проводится голосование, по итогам которого будет выбран лучший участковый уполномоченный полиции региона.

Лучший участковый Свердловской области примет участие в финальном этапе конкурса, которые также будет организован в форме голосования, но уже на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Победителя выберут в ноябре, накануне Дня участковых.