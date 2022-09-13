Диких животных нельзя подкармливать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске посреди дороги заметили медвежонка. Очевидцы сняли на видео, как он удирал от автомобиля пол улице Прокатчиков, на котором они ехали. Видеозапись опубликовали в группе «ВКонтакте» «Инцидент Первоуральск».

Горожане предположили, что медвежонок потерял маму и не может себе найти пропитание, поэтому вышел к людям.

Напомним, ранее мы писали, что в Дегтярске медведь вышел к жилым домам на запах выброшенного торта. Местные жители несколько раз замечали зверя в районе городского пруда. Егерь Вадим Гайл тогда призвал не подкармливать диких животных, так как это может быть опасно для жизни.