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Общество13 сентября 2022 5:35

В Первоуральске посреди дороги заметили медвежонка

Он удрал от людей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Диких животных нельзя подкармливать

Диких животных нельзя подкармливать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске посреди дороги заметили медвежонка. Очевидцы сняли на видео, как он удирал от автомобиля пол улице Прокатчиков, на котором они ехали. Видеозапись опубликовали в группе «ВКонтакте» «Инцидент Первоуральск».

Горожане предположили, что медвежонок потерял маму и не может себе найти пропитание, поэтому вышел к людям.

Напомним, ранее мы писали, что в Дегтярске медведь вышел к жилым домам на запах выброшенного торта. Местные жители несколько раз замечали зверя в районе городского пруда. Егерь Вадим Гайл тогда призвал не подкармливать диких животных, так как это может быть опасно для жизни.