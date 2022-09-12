В ближайшее время школа примет 500 юных художников в возрасте от пяти до 17 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Екатеринбурге после реконструкции открылось здание художественной школы № 3 имени А. И. Корзухина. На торжественное событие прибыл и глава уральской столицы Алексей Орлов. Всего на ремонт здания на площади Жуковского, 10, которое было построено в XIX веке, ушло порядка 25 миллионов рублей.

- Менее чем за полгода были отремонтированы кровля и фасад, смонтированы современные системы электро-, водо- и теплоснабжения, появился пристрой к входной группе и пандус для маломобильных категорий граждан, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также на территории учебного заведения установили современное освещение и систему видеонаблюдения, по периметру появился газон и тротуарная плитка, высажены цветы и кустарники. Планируется, что в ближайшее время школа примет 500 юных художников в возрасте от пяти до 17 лет.