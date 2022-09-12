Суд приговорил екатеринбуржца к трем годам исправительной колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, избивавшему пасынка проводом от микроволновки.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновного), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гособвинитель в суде представил доказательства, что мужчина в 2020 году продолжительное время из неприязни избивал и причинял 12-летнему сыну своей супруги физические и психические страдания. В частности, мужчина наказывал мальчика, избивая его проводом от микроволновой печи.

Также известно, что в один из вечеров в августе 2020 года, мужчина вспылил из-за того, что мальчик сделал временную татуировку на левой руке и, схватив ребенка, стер ее наждачной бумагой.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемого задержали сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОП № 6. Мужчина уже ранее был судим за причастность к краже.

- Несмотря на то, что свою вину обвиняемый признал лишь частично, тем не менее, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, - рассказали в СК по Свердловской области.

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