В Екатеринбурге у врачей скорой помощи появился сервис с медкартами пациентов

Медики получат данные из электронной карты пациента о хронических заболеваниях, диагнозах и аллергических реакциях на лекарственные препараты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у врачей скорой помощи появился новый электронный сервис с медкартами пациентов. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Бригаде скорой медицинской помощи достаточно при помощи планшета запросить данные, введя фамилию, имя, отчество и дату рождения пациента. Через несколько секунд врач получает данные о полисе обязательного медицинского страхования, страховой компании, медорганизации, к которой прикреплен человек, - говорится в сообщении

Также медики получат данные из электронной карты пациента о хронических заболеваниях, диагнозах и аллергических реакциях на лекарственные препараты. Врачи будут отправлять запрос из комплекса «АДИС». Он будет попадать в Региональную интеграционную платформу в сфере здравоохранения, где содержатся медицинские данные.

Кроме того, в ближайшее время запустят еще один сервис для врачей «скорой» в Екатеринбурге. Он позволит запрашивать данные о свободных местах в больницах. Это поможет врачам клиник получить информацию о направленном пациенте до его приезда. Медики успеют подготовить персонал и оборудование. Сервис уже работает в пилотном режиме.