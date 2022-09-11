Эксперт объяснил низкую явку на выборах в Свердловской области

Центр общественного наблюдения за выборами в Свердловской области. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В 20.00 на Среднем Урале закрылись все избирательные участки. По данным избиркома явка на 18.00 составила 25,09% - проголосовали 828 818 человек.

- На мой взгляд причиной низкой явки стала низкая конкурентность с действующим губернатором Евгением Куйвашевым. Выборы можно признать состоявшимися, - отметил Русаков Андрей, директор Центра европейско-азиатских исследований.

Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер отметил, что действующий губернатор обеспечивает стабильность в регионе.

- Я встречался и общался с избирателями. Они хотят видеть во главе региона сильного управленца, - добавил Вячеслав Вегнер.