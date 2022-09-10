Свердловской паллиативной службе передали пять новых машин

Сейчас на дом к уральцам с тяжелыми диагнозами выезжают 28 бригад. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловской паллиативной службе передали пять новых Lada Granta. Две машины предназначены для выездной патронажной медпомощи взрослым, еще три машины – для патронаж детей с тяжелыми диагнозами на дому. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Машины передали Областной детской клинической больнице, ЦГБ №2 в Екатеринбурге, Свердловскому областному онкологическому диспансеру, детским больницам Нижнего Тагила и Первоуральска.

При этом до конца 2022 года планируется купить еще три машины. Их отдадут для отделений выездной патронажной паллиативной помощи взрослым Арамильской ГБ, ЦГБ №7 Екатеринбурга и Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД.

Сейчас в регионе амбулаторную паллиативную помощь оказывают в 65 специализированных кабинетах. На дом к уральцам с тяжелыми диагнозами выезжают 28 бригад. Круглосуточная стационарная помощь оказывается в 18 паллиативных отделениях свердловских больниц.