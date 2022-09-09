В Екатеринбурге на 27 перекрестках установят умные светофоры

Существующие на данных участках светофоры достаточно старые, а электрические сети изношены Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге в следующем году на 27 перекрестках появятся больше 450 умных светофорах, их установят в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Также на 33 участках будут размещены видеокамеры, предназначенные для фиксирования и подсчета транспортного потока.

- Нововведения коснутся следующих улиц: Старых Большевиков, Фрезеровщиков, Машинная, 8 Марта, Патриса Лумумбы, Шейнкмана, Розы Люксембург, Евгения Савкова, Восточная, Белинского, Фурманова, Шаумяна, Техническая, - расскаказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По словам директора МБУ «Центр организации движения» Данила Меркулова, существующие на данных участках светофоры достаточно старые, а электрические сети изношены.

- Новое оборудование добавит стабильности в работу операторов, а функция подсчета транспортных потоков позволит нам более тщательно и корректно выбирать режимы регулирования работы светофоров, – подчеркнул специалист.