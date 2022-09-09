На свердловской трассе перевернулась Toyota, в которой ехала семья с двумя детьми

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 95 километре трассы Ивдель - граница ХМАО перевернулась Toyota, в которой ехала семья с двумя детьми четырех и пяти лет. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что 31-летний водитель был в утомленном состоянии.

- Уроженец Екатеринбурга, управляя автомобилем Toyota Nadia, двигался по трассе в направлении Югорска ХМАО, не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на дорожное ограждение и съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Благодаря тому, что, водитель и его жена были пристегнуты, а дети находились в специальных детских креслах, они получили только царапины и ссадины.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В полиции также выяснили, что семья ехала из Екатеринбурга в поселок Унъюган к родственникам. Водитель имеет 12-летний стаж вождения и за последний год привлекался 2 раза к административной ответственности из-за отсутствия страховки.

Госавтоинспекция напоминает, что при наступлении признаков состояния утомления, водитель должен незамедлительно прекратить движение и возобновить его только после отдыха.