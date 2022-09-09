Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2022 10:18

Стало известно, когда в Екатеринбурге перестанет работать аренда электросамокатов

С начала сезона екатеринбуржцы проехали более 7,6 млн километров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Во время непогоды аренду самокатов могут временно сделать недоступной

Во время непогоды аренду самокатов могут временно сделать недоступной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, когда в Екатеринбурге перестанет работать аренда электросамокатов. В сервисе аренды Whoosh рассказали, что сезон закончится, как только погода станет стабильно непригодной для поездок. Речь идет о минусовой температуре, снеге и гололедице на улицах города.

- На случай краткосрочной непогоды, например, в ночные или утренние часы с первыми заморозками, когда тротуары покрываются коркой льда, у кикшеринга Whoosh есть возможность сделать самокаты временно недоступными для аренды, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе сервиса. - Самокаты при этом останутся на улицах, но поехать на них не получится. Как только погода стабилизируется - сервис снова сделает самокаты доступными для аренды.

Также в Whoosh подвели промежуточные итоги и пришли к выводу, что екатеринбуржцы проехали уже более 7,6 миллионов километров - больше, чем за весь прошлый сезон.

Большинство поездок в текущем сезоне совершается по проспекту Ленина, улицам 8 марта и Бориса Ельцина, Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

Более 82% всех поездок, как отмечают в сервисе, деловые. По их данным, на самокатах ездят между транспортными хабами и жилыми кварталами, центрами деловой активности, государственными и социальными учреждениями.