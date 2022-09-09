Во время непогоды аренду самокатов могут временно сделать недоступной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, когда в Екатеринбурге перестанет работать аренда электросамокатов. В сервисе аренды Whoosh рассказали, что сезон закончится, как только погода станет стабильно непригодной для поездок. Речь идет о минусовой температуре, снеге и гололедице на улицах города.

- На случай краткосрочной непогоды, например, в ночные или утренние часы с первыми заморозками, когда тротуары покрываются коркой льда, у кикшеринга Whoosh есть возможность сделать самокаты временно недоступными для аренды, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе сервиса. - Самокаты при этом останутся на улицах, но поехать на них не получится. Как только погода стабилизируется - сервис снова сделает самокаты доступными для аренды.

Также в Whoosh подвели промежуточные итоги и пришли к выводу, что екатеринбуржцы проехали уже более 7,6 миллионов километров - больше, чем за весь прошлый сезон.

Большинство поездок в текущем сезоне совершается по проспекту Ленина, улицам 8 марта и Бориса Ельцина, Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

Более 82% всех поездок, как отмечают в сервисе, деловые. По их данным, на самокатах ездят между транспортными хабами и жилыми кварталами, центрами деловой активности, государственными и социальными учреждениями.