В Екатеринбурге за полторы недели ограбили семь пивных магазинов

В магазинах злоумышленники орудовали около 1,5-3 минут. Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге за полторы недели неизвестные обокрали семь магазинов Косулинской пивоварни. При этом выносили они в основном сигареты. Общая сумма ущерба составила 350 тысяч рублей.

- Прибегали со своим покрывалом и пакетами и скидывали в него все пачки. Затем внаглую брали наши коробки, высыпали оттуда крышки и скидывали товар туда. Если по пути попадался телефон, то и его забирали, - рассказали представители сети порталу E1.RU.

Также воры забирали в некоторых случаях деньги, которые им попадались. Крупные суммы им не достались, так как кассы были пусты. В магазинах они орудовали около 1,5-3 минут. Каждый раз им удавалось сбежать до приезда группы быстрого реагирования.

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» рассказали, что по всем заявлениям о хищениях полиция проводит проверку.

- Говорить о причастности к преступлениям одних и тех же лиц можно будет только после их установления, - отметили там.