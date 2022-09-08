Серый забор на Ботанике превратили в арт-объект

Художники вписывали свои имена и названия команд в общее граффити-полотно. Фото: «Стенограффия»

В Екатеринбурге длинный серый забор на улице Белинского, 226А превратили в арт-объект. Базой для граффити на заборе стал интерфейс Windows 95 и его программ. Объект площадью 250 квадратных метров расписывали 17 уличных художников, сообщает команда фестиваля «Стенограффия».

- Создание общего рисунка началось еще в августе, на граффити-джеме, мероприятии фестиваля, - говорится в сообщении.

Над росписью объекта художники работали чуть больше двух недель. Художники вписывали свои имена и названия команд в общее граффити-полотно. В этой работе они размышляли о современности, переплетении digital и реальности.

Свои рисунки оставили Hot Singles in Your Area, Shiz, Boyk (Destroyers), SPEKTR, SEKSY.G (Destroyers), Tender (TYK), Aksel, Brey (Destroyers), Stan, Frayo (MES CREW), Stork (RAYOUNS), DZL, Mizer (Arterror), Power (Pubs) и Relax (32C) и Денис Vertigo.