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Общество8 сентября 2022 6:14

В Екатеринбурге будут судить мать, годовалая дочка которой едва не утонула в ванной

Женщина оставила девочку одну на три минуты
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Малышку успели спасти

Малышку успели спасти

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 32-летнюю мать, годовалая дочка которой едва не утонула в ванной. Инцидент произошел в начале июля 2021 года в квартире в одном из домов по Юлиуса Фучика. Женщина оставила ребенка в ванной одного.

- В процессе купания мать оставила дочь в ванне, наполненной водой, вышла в комнату и отсутствовала около трех минут, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - В это время ребенок, лишенный возможности в силу возраста и тяжелого заболевания принять меры к самосохранению, погрузился в воду, вода попала в дыхательные пути и вызвала механическую асфиксию - утопление.

Малышку успели спасти. Мать обвиняют в том, что она оставила дочку в опасности. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский суд Екатеринбурга.