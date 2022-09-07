В Ревде работники завода высадили 110 саженцев рябин

У рябин поверхностная корневая система. Фото: пресс-служба УГМК

В Ревде на улице Интернационалистов 7 сентября сотрудники завода высадили 110 саженцев рябин. Как сообщает пресс-служба УГМК, за три года на покупку саженцев было направлено больше 1,2 миллионов рублей.

- Сегодня самое дорогое дерево - наша уральская рябина. Если таких акций будет больше, то и жизнь станет прекраснее, - рассказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Серебренников, который тоже принял участие в посадке деревьев.

Восемь лет назад сотрудники уже высаживали рябину в этом районе, большая часть деревьев прижилась. У рябин поверхностная корневая система, и почва в новом микрорайоне больше всего подходит для этих деревьев.