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Общество7 сентября 2022 19:31

В Ревде работники завода высадили 110 саженцев рябин

Восемь лет назад сотрудники уже высаживали деревья в этом районе
Анастасия БАШКИРЦЕВА
У рябин поверхностная корневая система. Фото: пресс-служба УГМК

У рябин поверхностная корневая система. Фото: пресс-служба УГМК

В Ревде на улице Интернационалистов 7 сентября сотрудники завода высадили 110 саженцев рябин. Как сообщает пресс-служба УГМК, за три года на покупку саженцев было направлено больше 1,2 миллионов рублей.

- Сегодня самое дорогое дерево - наша уральская рябина. Если таких акций будет больше, то и жизнь станет прекраснее, - рассказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Серебренников, который тоже принял участие в посадке деревьев.

Восемь лет назад сотрудники уже высаживали рябину в этом районе, большая часть деревьев прижилась. У рябин поверхностная корневая система, и почва в новом микрорайоне больше всего подходит для этих деревьев.