В Свердловской области скончался полковник ГУФСИН в отставке

Он стоял у истоков становления и развития учебного центра № 3 УВД по Свердловской области. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В Свердловской области на 74 году жизни бывший заместитель начальника МУЦ ГУФСИН и бывший полковник в отставке Анатолий Поздеев. Известно, что он стоял у истоков становления и развития первого в регионе специализированного учебного заведения – Учебного центра № 3 УВД по Свердловской области.

- Под его руководством сформировался преподавательский состав, были разработаны первые программы обучения. После ухода на заслуженный отдых Анатолий Александрович никогда не забывал свое «детище»: посещал торжественные и праздничные мероприятия учебного центра, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Коллектив сотрудников учебного центра, ветераны местной ветеранской организации выразили искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Анатолия Александровича.