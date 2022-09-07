Полиция установила личность извращенца. Фото: группа «Наш ЖБИ»

На ЖБИ задержали мужчину, который приставал к детям у супермаркета. Странного гражданина заметили на Новгородцевой, 13. По данным «КП-Екатеринбург», в полицию не поступали жалобы от родителей несовершеннолетних.

- Пока нельзя утверждать, что от его действий кто-то пострадал. Его личность установлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил источник «КП-Екатеринбург».

Ранее мы рассказывали о педофиле в Кировском районе, который приставал к девочкам на детской площадке.

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