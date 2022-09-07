Уральца, который выкинул кошку с пятого этажа, отправили в колонию строгого режима

Мужчина уже отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском в июне 2021 года пьяный Ян Ашихмин вышел на балкон дома на улице Гагарина и выбросил из окна квартиры на 5 этаже кошку по кличке Муся. Питомица получила увечья, упав на асфальт.

По ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) Березовский городской суд приговорил мужчину к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев. Однако прокуратура не согласилась с приговором суда и обжаловала его в вышестоящий суд.

- Гособвинителем указано, что судом не учтены данные о личности осужденного, который ранее был судим и совершил преступление спустя 1,2 года спустя после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - На путь исправления не встал. Находясь под административным надзором, неоднократно привлекался к административной ответственности.

Свердловский областной суд согласился с доводами прокуратуры. В итоге Яна Ашихмина приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.