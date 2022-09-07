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Происшествия7 сентября 2022 5:47

Уральца, который выкинул кошку с пятого этажа, отправили в колонию строгого режима

Реального лишения свободы для мужчины добилась прокуратура
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мужчина уже отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления

Мужчина уже отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском в июне 2021 года пьяный Ян Ашихмин вышел на балкон дома на улице Гагарина и выбросил из окна квартиры на 5 этаже кошку по кличке Муся. Питомица получила увечья, упав на асфальт.

По ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) Березовский городской суд приговорил мужчину к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев. Однако прокуратура не согласилась с приговором суда и обжаловала его в вышестоящий суд.

- Гособвинителем указано, что судом не учтены данные о личности осужденного, который ранее был судим и совершил преступление спустя 1,2 года спустя после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - На путь исправления не встал. Находясь под административным надзором, неоднократно привлекался к административной ответственности.

Свердловский областной суд согласился с доводами прокуратуры. В итоге Яна Ашихмина приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.