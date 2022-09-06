«Тагильский трамвай» попросил Владислава Пинаева отгородить трамвайные пути

Обособление повысит регулярность работы транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители «Тагильского трамвая» обратились к мэру города Владиславу Пинаеву с просьбой отгородить трамвайные пути. В сообщении работников сказано, что обособление гранитным или бордюрным камнем повысит регулярность работы транспорта.

- В первую очередь это необходимо на проспекте Ленина, от перекрёстка до перекрёстка. Иначе в следующий День города может повториться ровно то же самое. Далее постепенно обособить всю линию по маршруту № 3, - сообщили в «Тагильском трамвае».

Работники также уточнили, что для снижения нагрузки на бюджет можно проводить обособление поэтапно в течение нескольких лет.