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Общество6 сентября 2022 16:22

«Тагильский трамвай» попросил Владислава Пинаева отгородить трамвайные пути

Работники считают, что обособление повысит регулярность работы транспорта
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Обособление повысит регулярность работы транспорта.

Обособление повысит регулярность работы транспорта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители «Тагильского трамвая» обратились к мэру города Владиславу Пинаеву с просьбой отгородить трамвайные пути. В сообщении работников сказано, что обособление гранитным или бордюрным камнем повысит регулярность работы транспорта.

- В первую очередь это необходимо на проспекте Ленина, от перекрёстка до перекрёстка. Иначе в следующий День города может повториться ровно то же самое. Далее постепенно обособить всю линию по маршруту № 3, - сообщили в «Тагильском трамвае».

Работники также уточнили, что для снижения нагрузки на бюджет можно проводить обособление поэтапно в течение нескольких лет.