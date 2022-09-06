В Ирбите трое местных жителей до смерти забили женщину, заподозрив ее в краже продуктов

Тело обнаружили в одной из квартир, экспертиза показала, что погибшей нанесли тяжелую травму головы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите трое местных жителей до смерти забили 49-летнюю женщину, заподозрив ее в краже продуктов. Тело обнаружили в одной из квартир, экспертиза показала, что погибшей нанесли тяжелую травму головы.

- По версии следствия, преступление было совершено из личной неприязни тремя местными жителями – 30-летний мужчиной и двумя женщинами 30 и 24 лет. Они били жертву руками и ногами по голове и телу, доской по голове, отчего пострадавшая погибла, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, труп женщины обнаружил сожитель, когда вернулся домой. Преступление было раскрыто «по горячим следам».

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы, - добавили в следственном комитете.