В Яндексе опровергли рост цен на такси в Екатеринбурге

В сервисе отмечают, что из-за похолодания выросло число заказов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга массово жалуются на рост цен на такси. При этом в Яндексе опровергли рост цен на такси в столице Урала. Также в пресс-службе сервиса объяснили, от чего зависит стоимость поездки.

- Мы не меняли тарифы в Екатеринбурге, но конечная стоимость поездки зависит от множества факторов: например, от количества свободных машин, от количества заказов, от расстояния, длительности поездки и загруженности дорог, - рассказали «КП-Екатеринбург» в сервисе.

Так, например, по данным Яндекс.Такси сейчас часто поездка будет стоить дороже обычного из-за сезонного похолодания. Все из-за того, что скорость движения машин стала медленнее, а уровень пробок чуть выше, чем неделю назад и поездка занимает больше времени.

Кроме того, из-за смены погодных условий резко выросло число заказов. В этом случае, чем больше водителей готовы принять заказ, тем ниже будет стоимость. И наоборот - чем меньше свободных водителей на линии, тем выше может быть стоимость поездки.

- Обычно в такой ситуации мы стараемся вместе с таксопарками-партнерами привлечь на линию как можно больше водителей, чтобы стоимость поездки вернулась к обычной, - отметили в пресс-службе сервиса.