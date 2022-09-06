В Екатеринбурге детский врач отдала мошенникам 4,5 миллионов рублей

Деньги мошенникам женщина переводила через банкомат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в полицию обратилась 34-летняя врач-эндокринолог детской больницы. Она отдала с 1 по 4 сентября телефонным мошенникам 4,5 миллионов рублей. Злоумышленники использовали стандартную схему.

- На телефон заявительницы позвонил неизвестный, представившийся работником Центробанка «Алексеем Беляевым». Звонивший сообщил, что с карты клиентки совершен несанкционированный перевод в сумме 500 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. - Затем потерпевшей перезвонил «майор ФСБ Фролов», попросивший следовать инструкциям банковского работника.

Для убедительности мошенник даже прислал женщине на мессенджер фото якобы его служебного удостоверения. При этом, как только медик прочитала сообщение, он удалил его.

После этого врач сначала сняла все свои накопления в размере 2,3 миллионов рублей, а затем еще взяла кредиты в нескольких банках. Все деньги она переводила через банкоматы злоумышленникам на счета, которые они называли.

Сотрудники полиции проводят проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

В правоохранительных органах в очередной раз напоминают о недопустимости перевода денег на неизвестные счета, указанные по телефону «сотрудниками банка» или «представителями силовых ведомств».