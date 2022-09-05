В Екатеринбурге задержали первокурсника, который делал закладки

Полицейские провели личный досмотр и обнаружили у парня пять свертков с неизвестным веществом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала 19-летнего студента первого курса одного из уральских вузов, который делала за5ладки с мефедроном. Об этом сообщает городское УМВД.

Молодого человека задержали около 11 ура 3 сентября на улице Тагильской в Железнодорожном районе. Полицейским парень показался подозрительным и они решили проверить, нет ли у него при себе запрещенных веществ.

- В результате полицейские провели личный досмотр и обнаружили у него пять свертков с неизвестным веществом, которые были завернуты в полимерную ленту, - говорится в сообщении.

На место вызвали следственно-оперативную группу территориального ОВД. В телефоне студента нашли координаты, пройдя по которым были найдены четыре свертка с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в закладках был мефедрон. Общий вес изъятого составил 4,5 грамма, что является крупным размером.

Задержанный молодой человек раньше не был судим. На него завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения студенту.