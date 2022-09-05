В Екатеринбурге мужчина лишился своего автомобиля, устроив застолье с соседом

Владелец машины пришел в себя только на утро следующего дня и обнаружил пропажу ключей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга лишился своего автомобиля Chevrolet, когда решил выпить с малознакомым соседом. Позже полицейские обнаружили иномарку на территории Режа. 38-летний уралец написал заявление и рассказал, что днем ранее он употреблял алкоголь вместе с товарищем на парковке.

- В какой-то момент к ним подошел мужчина, проживающий в соседнем доме. Он предложил им продолжить застолье у него дома, и приятели направились в квартиру радушного хозяина. При этом владелец авто закрыл машину и положил ключи в карман куртки, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Владелец машины пришел в себя только на утро следующего дня и обнаружил пропажу ключей, вместе с ними исчезла и иномарка.

- Автомобилем управлял 53-летний сосед пострадавшего, ранее уже судимый за угон, а также за пьяную езду. Как оказалось, водительских прав фигурант также лишен. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», - добавили в полиции.