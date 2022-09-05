В Кольцово в багаже пассажиров нашли опасный мед

Продукцию домашнего приготовления хотели провезти без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в багаже пассажиров нашли опасный мед. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на территории РФ потенциально опасная продукция изъята и уничтожена, - говорится в сообщении.

Мед нашли 4 сентября в ручной клади и багаже пассажиров, которые летели из города Куляб в Таджикистане в Екатеринбург. Продукцию домашнего приготовления хотели провезти без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора. На продукции не было маркировки.

Пассажира, нарушившего ветеринарно-санитарные требования на таможенной территории, привлекли к административной ответственности по статье 10,8 КоАП РФ.