На Уктусе мужчина бегал по подъезду с ножами

На место выезжала группа немедленного реагирования Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уктусе утром, 5 сентября, в доме на Рощинской, 28 было неспокойно. Жильцов разбудили громкие возгласы. Кто-то кричал, что его убивают и просил о помощи. По словам очевидцев, они видели мужчину, который бегал по подъезду с ножами, а выйдя на улицу, бросался под машины. Жильцы вызвали полицию, но нарушитель спокойствия успел скрыться в неизвестном направлении до их приезда.

- Видимо под чем-то был, вроде жертв нет, - рассказала очевидица группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

В пресс-группе городского УМВД «КП-Екатеринбург» рассказали, что сообщение об инциденте поступило утром в отдел полиции №13. На место прибыла группа немедленного реагирования. Сейчас информация о мужчине, напугавшем жителей, проверяется.