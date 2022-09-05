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Происшествия5 сентября 2022 6:49

В Екатеринбурге будут судить водителя, сбившего насмерть мужчину на мопеде

Авария произошла на перекрестке
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
обвиняемый повернул направо, хотя это было запрещено

обвиняемый повернул направо, хотя это было запрещено

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 40-летнего местного жителя обвиняют в том, что он устроил аварию, в которой погиб водитель мопеда. Дело передали в суд, сообщает прокуратура Свердловской области.

Мужчина является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Авария, о которой идет речь, произошла 29 апреля 2022 года.

По версии следствия, обвиняемый был за рулем Mazda 323 F1.5. Он двигался в правой полосе по улице Волгоградская со стороны Печатников со скоростью около 20 километров в час. Он подъезжал к регулируемому светофором перекрестку улиц Волгоградская и Московская.

Движение на этом перекрестке регулируется дополнительной секцией светофора, сигнал которой в тот момент был выключен. Это означало, что обвиняемому было запрещено поворачивать на перекрестке вправо.

- Однако обвиняемый, проявив преступную небрежность, не обнаружил выключенный для его направления сигнал дополнительной секции светофора, запрещающий движение направо, продолжил движение и выехал на перекресток, - говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина за рулем Mazda столкнулся с мопедом, ехавшим на зеленый сигнал светофора. От полученных травм водитель мопеда скончался в больнице 9 мая 2022 года.