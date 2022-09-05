В Екатеринбурге будут судить водителя, сбившего насмерть мужчину на мопеде

обвиняемый повернул направо, хотя это было запрещено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 40-летнего местного жителя обвиняют в том, что он устроил аварию, в которой погиб водитель мопеда. Дело передали в суд, сообщает прокуратура Свердловской области.

Мужчина является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Авария, о которой идет речь, произошла 29 апреля 2022 года.

По версии следствия, обвиняемый был за рулем Mazda 323 F1.5. Он двигался в правой полосе по улице Волгоградская со стороны Печатников со скоростью около 20 километров в час. Он подъезжал к регулируемому светофором перекрестку улиц Волгоградская и Московская.

Движение на этом перекрестке регулируется дополнительной секцией светофора, сигнал которой в тот момент был выключен. Это означало, что обвиняемому было запрещено поворачивать на перекрестке вправо.

- Однако обвиняемый, проявив преступную небрежность, не обнаружил выключенный для его направления сигнал дополнительной секции светофора, запрещающий движение направо, продолжил движение и выехал на перекресток, - говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина за рулем Mazda столкнулся с мопедом, ехавшим на зеленый сигнал светофора. От полученных травм водитель мопеда скончался в больнице 9 мая 2022 года.