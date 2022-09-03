В Свердловскую область закупят 18 машин скорой помощи и 40 школьных автобусов

Новые автомобили скорой помощи будут с утепленной кабиной
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области появится 18 новых машин скорой помощи и 40 школьных автобусов.
Новые автомобили скорой помощи будут с утепленной кабиной и предназначены для работы в поселках и малых городах региона. В основном это будут ГАЗели для общепрофильных (линейных) бригад СМП.
Школьные автобусы будут вмещать от 10 до 30 пассажиров.
Поставщиком машин скорой помощи и автобусов стал российский производитель автомобилей ГАЗ, УАЗ и «Павловский автобусный завод».
Технику закупят по распоряжению Правительства России, которое накануне подписал Михаил Мишустин. Согласно официальному тексту постановления, все поставки должны завершиться до конца текущего года.