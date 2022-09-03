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Общество3 сентября 2022 6:18

В Свердловскую область закупят 18 машин скорой помощи и 40 школьных автобусов

Технику должны доставить в регион до конца текущего года
Авторы (2):
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна АУСТ
Новые автомобили скорой помощи будут с утепленной кабиной

Новые автомобили скорой помощи будут с утепленной кабиной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области появится 18 новых машин скорой помощи и 40 школьных автобусов.

Новые автомобили скорой помощи будут с утепленной кабиной и предназначены для работы в поселках и малых городах региона. В основном это будут ГАЗели для общепрофильных (линейных) бригад СМП.

Школьные автобусы будут вмещать от 10 до 30 пассажиров.

Поставщиком машин скорой помощи и автобусов стал российский производитель автомобилей ГАЗ, УАЗ и «Павловский автобусный завод».

Технику закупят по распоряжению Правительства России, которое накануне подписал Михаил Мишустин. Согласно официальному тексту постановления, все поставки должны завершиться до конца текущего года.