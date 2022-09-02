В Екатеринбурге местного жителя осудили за покупку поддельного удостоверения полицейского

В мае этого года уральца остановили сотрудники ГИБДД, которым он и предъявил поддельные документы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили местного жителя, который купил поддельное удостоверение сотрудника полиции. История началась еще в августе 2019 года, тогда мужчину на полгода лишили водительских прав за нарушения по установке регистрационных знаков.

Примерно через год он обратился в полицию и заявил, что потерял этот документ, при этом заявление на получение нового он не подавал.

- В мае 2021 года подсудимый приобрел в интернете поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов на имя иного лица стоимостью 80 тысяч рублей и хранил его при себе, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В мае этого года уральца остановили сотрудники ГИБДД, которым он и предъявил «липовый» документ, однако обман быстро раскрылся, поэтому мужчину привлекли уже к уголовной ответственности и назначили ему четыре месяца ограничения свободы.