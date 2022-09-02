В мэрии Екатеринбурга выделят 32 миллиона рублей на бюсты Петра I и Екатерины I

Постаменты появятся на Плотинке Фото: Алексей БУЛАТОВ

На бюсты Петра I и Екатерины I, которые установят на Плотинке к 300-летию Екатеринбурга, из городской казны выделят 32 миллиона рублей.

В списке объектов, которые в ближайшее время собираются восстановить в центре столицы Среднего Урала, указывается, что на бюсты и обелиски в следующем году выделят 30 723 000 рублей.

О том, что в Екатеринбурге вновь установят бюсты Петра I и Екатерины I впервые заговорили осенью прошлого года. Тогда стало известно, что исторические памятники установят в Историческом сквере.

Бюсты правителей установили в Екатеринбурге у плотины городского пруда еще в 1886 году на месте, где сейчас красуются бюсты уральским писателям Мамину-Сибиряку и Бажову. После революции в 1917 году бюсты были уничтожены. Сохранилось только основание скульптуры Петра I.

На эти же средства восстановят «Московскую застава» - два гранитных обелиска, которые были установлены не пересечении современных улиц Ленина и Московской перед приездом императора Александра I.Обелиски установили здесь в 1924 году, они простояли до 1920 года.