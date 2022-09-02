Лаврик пропал 16 августа Фото: предоставлено Марией

В Екатеринбурге хозяева готовы заплатить 30 тысяч за пропавшего кота редкой породы «священная бирма». Питомца уже искали с квадрокоптером и тепловизором, но не нашли даже его следов. Лаврик пропал 16 августа с Краснопрудной, 67.

- Мои родители живут в доме на улице Краснопрудная. У дома с одной стороны есть открытая терраса, куда кот выходит полежать. Он никогда не уходил дальше нее, а две недели назад пропал. Видимо что-то напугало его и он убежал. Скорее всего, через соседние участки. Искать начали сразу же. Никто из соседей не видел, но это нормально. Он очень боится. Он мог забиться от страха и сидеть где-то, - рассказала «КП-Екатеринбург» дочка хозяев Лаврика Мария Лунегова. - Он не любит никого кроме своих, но царапаться не стал бы. Он просто обмякает, если его взять на руки.

Девушка также рассказала, что коту четыре года. Питомец кастрирован. Она отметила, что Лаврик невротик и от стресса у него начинается цистит. Дома его лечат антидепрессантами.

Если вы видели Лаврика, позвоните Марии по телефону +79122649562.