В Нижнем Тагиле из задымленной девятиэтажки эвакуировали людей

В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 15 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле рано утром, 2 сентября, из задымленной девятиэтажки на Ленинградском проспекте, эвакуировали людей.

- В 06:16 поступило сообщение о пожаре. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 16 человек, звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных масок спасены 3 человека, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Оказалось, что на площади 10 квадратных метров горел мусор в подвале жилого дома. Пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 15 человек личного состава. В 06:23 пожарным удалось локализовать огонь, в 06:25 открытое горении было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:50.