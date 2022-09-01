На Широкой речке спасатель залез на 25-метровую сосну, чтобы снять застрявшего кота

Пушистик сидел на самой вершине. Фото: "ЗооСпас в Екатеринбурге"

Уральскому специалисту «ЗооСпас» поступил звонок от женщины. Она рассказала, что в саду «Жилищник-1» на Широкой речке на вершине сосны застрял кот.

- Котами на соснах нас удивить сложно. И всё-таки, я призадумался, когда увидел место предстоявшего действия. Мачтовая сосна, не сказать, что толстая. Ветви начинаются только ближе к вершине, и там на головокружительной вышине чернеет пятнышко — это кот. А зовут его Батончик, - рассказал спасатель.

Из-за сильных порывов ветра было принято решение достать пушистика удочкой. Когда спасатель долез до определенной точки, кот начал ходить по веткам, а затем послушно спустился до специалиста, где тот посадил его в мешок.

- Внизу оказалось, что веревка уже висит над землей, правда не высоко и спуститься можно. Таким образом, встреча с котом состоялась на высоте больше 25 метров, - поделился спасатель.