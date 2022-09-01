В Нижнем Тагиле полиция разыскивает рецидивиста, которого подозревают в тяжком преступлении

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 36-летнего рецидивиста по имени Дмитрий Клюкин. Мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления. Известно, что уралец зарегистрирован по адресу улица Дружинина, 39.

- Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Последний раз был осужден в 2021 году за совершение кражи и получил условное наказание в виде одного года с испытательным сроком на аналогичный период, - рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции уточнили, что в определенных кругах мужчину могут знать как «Дима Лысый».

- Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефону (3435)97-65-02 или на линию 02, - добавили в полиции.