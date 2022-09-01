В Академическом открылась художественная школа

Это второй филиал школы, первый находится на Чапаева, 8 Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября 2022 года впервые открылись двери в художественной школе №2 имени Г. С. Мосина в Академическом. На улице Академика Парина, 43 прошло торжественное открытие ДХШ. Это второй филиал школы, первый находится на Чапаева, 8а.

Школа встретила своих гостей танцами, песнями и детскими мастер-классами. Также Елена Тишина, директор художественной школы, провела экскурсию для главы города Алексея Орлова и всех желающих.

- Это для нас подарок к первому сентября, который мы очень ждали. Ведь это первый объект культуры для детей в Академическом, - отметила директор ДХШ.

Пять мастерских, одна из которых для керамики, специальная печь для изделий, учительская, выставочный зал и все это оформлено в едином стиле. Школа хоть и не большая, но готова вместить в себя 300 учеников. Набор учащихся уже начался.

- Я рада, что «художка» появилась в Академическом, это близко к моему дому, теперь добираться будет проще, - рассказала «КП-Екатеринбург» ученица новой художественной школы.