В Екатеринбурге огласили приговор банде обнальщиков

Суд длился два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский суд Екатеринбурга огласил приговор банде обнальщиков. Пять человек обвинялись по статье «Незаконная банковская деятельность. Как рассказал пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых, осужденные смогли отмыть порядка 12 миллионов рублей.

- Органами внутренних дел проведено более пяти бухгалтерских судебных экспертиз, а также ряд фоноскопических экспертиз. Объем уголовного дела составил 38 томов, из них восемь томов — это обвинительное заключение, - пояснил полковник Горелых.

По данным «КП-Екатеринбург», лидером банды был Андрей Вяткин. Группировка начала действовать в 2018 году, но позже была выявлена сотрудниками ФСБ.

- Используя возможности коммерческих банков, расположенных Екатеринбурге, обвиняемые самовольно и самостоятельно осуществляли деятельность в качестве кредитного учреждения без образования банка или иной кредитной организации, - пояснил «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Суд приговорил Андрея Вяткина и Евгения Голованова к трем годам условно. Марата Даулетова, Евгения Кулагина и Андрея Пивоварова к двум годам условно. Единственная женщина в группировке Елена Махнычева была приговорена к одному году лишения свободы условно.