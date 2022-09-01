В мэрии Екатеринбурга оправдали поборы в школах

Помогать школе не запрещается, но на добровольной основе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга отреагировали на критику читателей «КП-Екатеринбург», которые пожаловались на регулярные поборы с родителей в школах. Эта система действует с 90-х годов, и ничего не меняется. При этом, в городе есть школы, где с родителей не требуют денег, значит, есть возможность у учебных учреждений функционировать за счет муниципалитета.

- Есть те, кто говорит, что в школах собирают деньги, то на шторы, то на рабочие тетради, то еще на что-нибудь. Есть те, кто говорит, что ничего подобного давно не практикуется. Есть поборы в школах или нет? – спросила ведущая радио «Комсомольская правда» заместителя главы Екатеринбурга Екатерину Сибирцеву.

В ответ Сибирцева заявила, что слово поборы в данном контексте не очень уместно. Есть благотворительность, которая допускается.

- Государство, понятно, что минимум потребностей закрывает, но это, правда, далеко не все. И, конечно, если родители могут и хотят помочь школе, то у них должен быть механизм, это сделать. Вот, собственно говоря, школа и обращается к тем, кто хотел бы оказать такую помощь, предлагая определенные механизмы, это и перечисления естественно средств, никто уже наличные деньги, думаю, не собирает нигде, - рассказывает Екатерина Сибирцева. - Что касается таких посильных сборов, которые мы понимаем под словом «поборы», ну это конечно делать нельзя. Помощь подобного рода должна быть добровольной.

По словам Екатерины Сибирцевой, в таком случае к родителям, которые имеют возможность помочь, может обратиться родительский комитет с просьбой поддержать какие-то инициативы.

- Акции какие-то провести, поддержать финансово в том числе, ничего плохого здесь нет. Но главный принцип это добровольность, что уже давно никого, так сказать, не преследуют, не наказывают. Конечно, мы можем только пригласить к участию, но ни в коем случае не навязывать, - заключает Екатерина Сибирцева.