В Ельцин Центре проведут экскурсию, посвященную скончавшемуся Михаилу Горбачеву

Экскурсия будет посвящена письму Ельцина Горбачеву в 1987 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Ельцин Центре проведут специальную экскурсию, посвященную последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву, который скончался 30 августа. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в центре.

- В музее Бориса Ельцина запланирована специальная экскурсия о знаменитом письме, которое первый секретарь Московского горкома Борис Ельцин отправил Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву 12 сентября 1987 года, ровно 35 лет назад, - объяснили там.

Экскурсия пройдет 11 сентября, в воскресенье, в 16:00. Она получила название «Люди в обстоятельствах: Михаил Горбачев».

Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа, около десяти часов вечера по московскому времени. Последние два с половиной года он постоянно находился в ЦКБ, в отдельном блоке и под охраной. У Горбачева в больнице был мобильный телефон. В своих интервью он жаловался на здоровье, на отсутствие аппетита.