Под Нижним Тагилом мужчина с расстройством личности пустил бездомного переночевать и убил его

Фото: СК по Свердловской области

В селе Мурзинка Пригородного района Нижнего Тагила в марте 2022 года 74-летний местный житель пустил бездомного переночевать, а затем убил его.

- Мужчине вменяется совершение общественно-опасного деяния, подпадающего под признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемого в убийстве задержали «по горячим следам». Выяснилось, что трагедия произошла, когда бездомный помешал хозяину дома спать - бормотал и пытался одеться. Мужчина разозлился и сначала избил гостя зимними резиновыми сапогами, а затем выгнал на мороз. На улице бездомный запнулся и упал.

Спустя два часа хозяин дома вышел на улицу и обнаружил, что его знакомый так и лежит у порога в снегу. Тогда он затащил гостя обратно в дом, оставил у порога в коридоре и лег спать. Проснувшись утром, мужчина обнаружил, что его гость мертв.

- По уголовному делу назначены и проведены необходимые экспертизы, - добавили в СК по Свердловской области. - В том числе, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта, которая показала, что он невменяем, поскольку страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд для принятия решения о применении в отношении обвиняемого мужчины принудительных мер медицинского характера.