Цветы к 1 сентября в Екатеринбург доставят из Армении

Всего к 1 сентября Уральская таможня оформила более 230 тонн цветов Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Цветы к 1 сентября в Екатеринбург в этом году доставят из Армении. Ранее букеты в основном привозили из Нидерландов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. По словам таможенников, самолеты из Еревана прибывают в столицу каждый день. В каждом примерно тонна свежесрезанных цветов.

- Ассортимент не сильно изменился по сравнению с прошлыми годами. К 1 сентября на прилавках появятся букеты гербер, альстромерий и других цветов, - рассказал первый заместитель начальника Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Всего к 1 сентября Уральская таможня оформила более 230 тонн цветов общей стоимостью почти 1,7 миллиона долларов. Большинство букетов при этом доставили на автотранспорте.

Напомним, к 8 марта цветы в Екатеринбург также доставляли по земле.