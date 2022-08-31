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Происшествия31 августа 2022 4:54

На Вторчермете из девятиэтажки из-за пожара эвакуировались жильцы

Пламя разгорелось в квартире на шестом этаже
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Огонь распространился на площади пять квадратных метров Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Огонь распространился на площади пять квадратных метров Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На Вторчермете рано утром, 31 августа, произошел пожар в девятиэтажном доме на Агрономической 6,а. Из здания эвакуировались до прибытия пожарных 15 человек, из них двое детей.

- В 05:23 поступило сообщение о пожаре. На площади 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 05:36 пожарные локализовали огонь. Через три минуты открытое гоерние было ликвидировано. Еще через 27 минут спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.