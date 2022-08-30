Под Нижним Тагилом «копейка» столкнулась с Kia

Фото: скриншот с видео группы «ВКонтакте» «Патрульный участок»

На 48 километре трассы «Нижний Тагил - Нижняя Салда» 29 августа «копейка» столкнулась с Kia. В ДТП пострадали два человека. Травмы получили оба водителя, они госпитализированы. В момент аварии они были пристегнуты ремнями.

- водитель автомобиля ВАЗ-2101 - молодой человек 2002 года рождения, двигался со стороны Нижней Салды в сторону Верхней, и по неустановленным причинам выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia Ceed, под управлением мужчины 1990 года рождения, - сообщается в группе «ВКонтакте» «Патрульный участок».

На месте проверить состояние алкогольного опьянения водителей не удалось, поэтому в больнице у них будут взяты анализы на химико-токсикологическое исследование, чтобы установить в каком стоянии они находились за рулем.

Оба водителя живут в Нижней Салде. Мужчина, находившийся за рулем легковушки, имеет стаж вождения один год, уралец из иномарки - 13 лет.