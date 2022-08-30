В Екатеринбурге из квартиры выселили женщину, которая не верит в ипотеку

Женщина поселилась на крыльце элитной многоэтажки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выселили из квартиры в элитной многоэтажке Татьяну Долгушину и ее 93-летнюю мать. Теперь женщина живет прямо на крыльце вместе со всеми вещами.

- Пора это прекращать! - делятся местные жители.

В службе судебных приставов отмечают, что женщина незаконно занимала квартиру. Татьяна оформила ипотеку в 2012-м году, но перестала выплачивать ее три года назад.

Жители дома недовольны неожиданными изменениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Должник отказалась назвать адрес, куда возможно было бы перевезти вещи, в связи с чем, в соответствии с законодательством, вещи должника, находящиеся в квартире, принадлежащей другому собственнику, были описаны в присутствии понятых, опечатаны и направлены на ответственное хранение в специализированную организацию. Должнику сообщен адрес ответственного хранения, где он может забрать свои вещи, - пояснили в пресс-службе свердловского управления ФССП.

Стоит отметить, что Татьяна Долгушина является членом движения «Граждан СССР»*

*признано экстремистским в России.