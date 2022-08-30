Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

В Екатеринбурге задержали 47-летнего мужчину, который пробил голову подростку на самокате. Все произошло 11 августа в Кировском районе, когда работник одного из предприятий быстрого питания бросил в подростка камень.

- Пострадавший подросток в связи с причинённой ему закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Подозреваемый допрошен, вину он признал. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отмечают, что он уже имел проблемы с законом.

- Заявление о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему поступило в отдел полиции №1. Ранее мужчина уже был судим за побои, - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.